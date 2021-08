Lauana Prado e Verônica Schulz - Reprodução

Publicado 22/08/2021 12:55

E viva o amor ! Em julho do ano passado, esta humilde colunista procurou a sertaneja Lauana Prado para falar sobre a carreira e o namoro com a blogueira, Verônica Schulz Ribeiro. Tanto a cantora como a gravadora responderam que não queriam falar da vida pessoal da artista. Pois bem, de lá pra cá as fotos das duas juntas ficaram mais frequentes nas redes sociais de Lauana e, neste final de semana, ela até publicou um ensaio quente protagonizado pelo casal, que já usa aliança de compromisso. A coluna shipa e deseja muita felicidade ao casal.