Plinio Vasconcelos e Gil do VigorReprodução

Publicado 22/08/2021 12:29

Acabou o mistério. O dentista Plínio Vasconcelos assumiu ser mesmo a pessoa que vai fazer o coração de Gil do Vigor apertar um pouco lá no Estados Unidos. Neste domingo (22), ele postou uma foto nos stories do Instagram abraçado com o ex-BBB: "Já posso começar a sentir saudade?", escreveu na legenda com uma sequência de corações azuis. Gil se muda no final deste mês de agosto para Califórnia nos Estados Unidos, onde irá fazer o seu PhD em Economia.