Cleo e Leandro D'LuccaReprodução

Publicado 22/08/2021 13:21

Depois da união no civil com Leandro D'Lucca, em Minas Gerais, com pouquíssimas testemunhas e sem festa alguma no início de julho, Cleo resolveu fazer uma festa intimista na casa de sua mãe Glória Pires, na Barra da Tijuca na noite deste sábado (21). Uma das convidadas do jantar com bolo, docinhos e até direito a buquê, que a noiva jogou para as convidadas, gravou alguns detalhes do encontro. Orlando Morais, padrasto de Cleo tocou 'Eu Sei Que Vou te Amar', de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, ao piano.