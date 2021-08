Laura Keller e Thomaz Costa - Reprodução

Ainda rende a confusão entre Laura Keller e Thomaz Costa em 'Ilha Record'. Mesmo já fora do reality da emissora, que foi praticamente toda gravada só faltando a final entre dois participantes, a influenciadora continua revoltada. O ator a acusou de ser uma péssima mãe por ter deixado o filho, Jorge Emanuel, de um ano de idade para entrar no programa. Laura descascou: "Se ele soubesse 1% da minha vida e o motivo para eu ter ido.... uma mãe faz tudo pelo seu filho. Thomaz não sabe o que é ser mãe e ainda uma mãe solteira. Todos os dias eu me segurava para não desencadear um choro sem fim de saudades do meu filho. Fui em busca de uma vida melhor para nós dois. Foi completamente machista e infeliz", disse Laura

A influenciadora ainda não aceitou a defesa de alguns fãs de Thomaz. "Não venham dizer que ele é um 'menino', ele é um homem, de 21 anos, e nunca vai saber o que uma mãe é capaz de fazer pelo seu filho", completou.

