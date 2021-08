Paula Mattos - Reprodução

Publicado 22/08/2021 18:13

Mais uma acusação de plágio no mundo do sertanejo. A cantora e compositora Paula Mattos foi acionada na Justiça por conta de um trecho da música 'Sim (É Só Dizer Que Sim)'. Essa composição foi registrada por ela, em parceria com Renato Moreno. Só que Bruno Fontes, compositor e escritor, compôs uma música chamada 'É Sobre Seu Abraço (Sim)' e, segundo ele, um trecho dessa obra teria sido usado sem a sua autorização e por isso, o letrista pede direitos autorais sobre a composição de Paula.

A música [É Só Dizer Que Sim], de Paula Mattos, tem a seguinte letra: 'Desculpa se eu te liguei, é que esqueci de fingir que eu não tô nem aí'. Essas frases aparecem na primeira estrofe da canção.



A música de Fontes [É Sobre Seu Abraço], tem a seguinte letra: 'Desculpa se te liguei, é que esqueci de fingir que não estou nem aí'. Esses versos, são do refrão da obra de Bruno Fontes.



De acordo com o site Hora Top TV, a acusação do suposto plágio estaria na letra e não na melodia, e seria contra Mattos e Moreno, que registraram a obra. Em 2019, uma notificação extrajudicial foi enviada a Paula, que não gostou muito, e fez uma contranotificação. Sem solução amigável, o músico levou o caso à Justiça, e busca uma indenização por danos morais, uma vez que, segundo seu advogado, em direitos autorais são presumidos, e danos materiais, considerando o período que foi explorado o fonograma em questão. Mattos alcançou sucesso com a música “Que Sorte a Nossa”. Lançado em 2015, o vídeo clipe tem mais de 149 milhões de visualizações no YouTube, e tem composições que já foram gravadas por Matheus e Kauan.