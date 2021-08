Carrinho do 'BBB' - Reprodução

Publicado 23/08/2021 05:00

Daqui a pouco começam as seletivas dos candidatos para entrarem no 'Big Brother Brasil 22', mas a Globo já começa a trabalhar nos bastidores da atração mais rentável da emissora. A equipe de produção desenvolveu uma novidade para circular dentro da casa mais vigiada do país: um carrinho eletrônico. O equipamento será guiado por um controle remoto terá a função de levar a comida e outros produtos necessários aos participantes dentro do confinamento. Toda essa tecnologia tem como objetivo evitar ainda mais o contato dos brothers com os trabalhadores do reality.