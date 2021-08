Nany People - Reprodução

Publicado 23/08/2021 05:00

Apaixonada por seu ofício, Nany People é a tradução daquela máxima que diz que, quando o trabalho é feito com amor, não é obrigação, é diversão e felicidade. Um exemplo disso é que, depois de encerrar as gravações do longa-metragem 'Barraco de Família', ao lado de Cacau Protásio e Sandra de Sá, a atriz e humorista recebeu o convite para estar em dez episódios do 'Vai Que Cola', do Multishow. As filmagens com ela, aliás, começaram neste domingo (22).



Além de citar a rigidez dos protocolos de segurança, como distanciamento e PCR, confidenciou que "é um privilégio muito grande fazer parte desses capítulos e poder pisar nesse palco e nesse cenário, que têm esses nomes todos e nos remete a essa pessoa mágica, que, infelizmente, nos deixou", referindo-se ao ator Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano, aos 42 anos, vítima de Covid-19.



Experiente, no bom sentido da palavra, está transformando a atuação na novela 'Quanto Mais Vida Melhor', substituta de 'Salve-Se Quem Puder', no horário das 19h e protagonizada por Giovanna Antonelli, em algo maior. "O diretor Allan Fiterman me convidou para uma participação apenas, mas o personagem agradou tanto que já vim cinco vezes ao Rio gravar as cenas e não sei até que ponto vai estender mais um pouquinho. Mas o fato é que agora o personagem, que não tinha nome, ganhou um, e vai ser bem divertido", disse Nany, que fará o papel de uma porteira de um motel, que fica na Tijuca.



Soma-se a tudo isso a homenagem que vai receber da vereadora Rosa Fernandes no dia 22 de setembro, quando tradicionalmente é distribuída a medalha Chiquinha Gonzaga. "Estou lisonjeadíssima", derreteu-se. Em contato com a coluna, a parlamentar revelou o porquê da escolha. "Conheci a Nany no início da pandemia, quando comecei a procurar os melhores humoristas que nosso país possuía e eu me apaixonei por toda sua trajetória e conquistas nas ruas, na TV e nos palcos. Quando precisei definir um nome para a condecoração, não hesitei em escolhê-la", declarou.