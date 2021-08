Amanda Labrego e Maria Maya - Reprodução de internet

Publicado 23/08/2021 06:55 | Atualizado 23/08/2021 06:56

A fila andou para Maria Maya. Dois meses depois do término do namoro com Laryssa Ayres, com quem ficou quase três anos - entre idas e vindas, Maria Maya assumiu um novo amor. Sua nova companhia atende pelo nome de Amanda Labrego e é gerente comercial Amanda Labrego. Deus nos livre de fofoca, mas há quem diga que o flerte rola solto desde janeiro...