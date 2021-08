Zé Felipe e João Guilherme, filhos de Leonardo - Reprodução/Instagram

Zé Felipe e João Guilherme, filhos de LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 23/08/2021 09:45

João Guilherme, que deu vida ao Joaquim, da novela 'Cúmplices de um Resgate', do SBT, divulgou ontem, sem nenhuma intenção, o celular de seu irmão, o cantor Zé Felipe. Tudo começou quando o caçula do sertanejo Leonardo abriu a caixa de perguntas do Instagram e questionou o que os seguidores gostariam de ver em seu aparelho: 'conversa com o Zé' ganhou em disparada.

Além de mostrar um bate-papo entre os dois, ele tentou fazer uma chamada ao vivo. Só não esperava deixar à mostra o número (62) 9697-7077 no alto da tela. Tanto que, ao perceber o deslize, voltou para se desculpar, publicar o print da ocasião do descuido e dizer que era 'lerdo'. "Tinha sido sem querer, mas agora a merd* está feita", manifestou-se, aos risos.

Virgínia Fonseca, que é casada com Zé Felipe, aproveitou para repercutir o episódio em suas mídias sociais. Com muito bom humor, a influencer gravou o marido trocando de chip e o momento em que promete dar o troco. "Vou vazar o do João também, peraí", brincou o dono do hit 'Senta Danada', feat com Os Barões da Pisadinha.