Albano Franco e Nicole Bahls - Reprodução/Instagram

Albano Franco e Nicole BahlsReprodução/Instagram

Publicado 23/08/2021 13:34

Fotos de Nicole Bahls junto ao ex-governador Albano Franco foram publicadas pelo perfil da socialite Day Mccarthy no Instagram. Em uma delas, a modelo, recém-separada de Marcelo Bimbi, aparece sozinha em uma loja e, em outra, ao lado do parlamentar escolhendo roupas em uma arara. Sem legenda, as publicações dão margem a pensamentos e visões distorcidas por parte de alguns internautas, já que ele tem 80, e ela, 35.

A fim de tirar essa história a limpo, fomos atrás da ex-panicat, que não fugiu do assunto. Ao ser questionada se era ela nas imagens, respondeu dizendo que 'sim', porém destacou que não haviam sido tiradas agora: "Isso faz tempo. Tem uns dez ou doze anos e são da época do 'Pânico na TV'". Depois, afastou a preocupação causada pelo falatório na web. "Não me deixam chateada, não. Estou trabalhando tanto que não estou com tempo para me chatear. Estou superfeliz e em paz", completou, agradecendo o carinho por tê-la procurado para checar a informação.