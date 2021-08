Walkiria Ribeiro - Reprodução/Instagram

Publicado 23/08/2021 09:58

Conhecida por seu trabalho na televisão e no teatro, Walkiria Ribeiro, que atuou em 'A Escrava Isaura', 'Prova de Amor', 'Vidas Opostas', 'Tempo de Amar' e 'Malhação: Toda Forma de Amar', fez uma live na noite deste domingo (22) a fim de agradecer a todos os que contribuíram com a vaquinha virtual feita por amigos, como Marisa Orth e Eduardo Martini, para tentar evitar a perda judicial do apartamento onde mora, na Bela Vista, região central de São Paulo. A meta inicial de R$ 18.863,93 já foi ultrapassada.



Antes disso, porém, publicou um longo desabafo no Instagram e destacou que fez malabarismos com as finanças e a pandemia em si, vendo-se imersa em uma crise para chamar de sua — da porta de seu lar para dentro. Enfrentou a morte da mãe, o falecimento de parentes para a Covid-19, o término do casamento e o fechamento de sua loja de cosméticos.

"Nesta corrida desenfreada, sem o mínimo de logística e menos ainda expertise, fui entrando em um quebra-cabeça, onde as peças não se encaixaram. A cada dia, este furacão ganhava força — contas, dívidas, compromissos e sonhos —, tudo isso virou um pesadelo sem fim", falou.