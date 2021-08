Fernanda Gentil está substituindo Fátima Bernardes no 'Encontro' - Reprodução

Fernanda Gentil está substituindo Fátima Bernardes no 'Encontro'Reprodução

Publicado 23/08/2021 16:02

Fernanda Gentil já está se despedindo de 'Se Joga' e nesta segunda-feira (23), a Globo anunciou o novo programa da apresentadora nas tardes de domingo: 'Zig Zag Arena'. A nova atração já tem até data de estreia, dia 3 de outubro e terá muita ação em uma mega arena cheia de obstáculos e desafios. O cenário, um gigantesco e multicolorido tabuleiro de pinball, é inspirado nos fliperamas dos anos 80.



"O Zig Zag Arena é uma grande competição de brincadeiras da nossa infância adaptadas para os dias de hoje. Participa quem é feliz, ganha quem mais se divertir! Vou estar entre amigos com Hortência, Everaldo e Marco Luque, fazendo o que eu adoro, que é comunicar, e dentro de uma arena comandando uma competição: não poderia estar mais feliz e ansiosa! Tem rivalidade, diversão, prêmio em dinheiro, e muito mais... Só posso agradecer por mais essa oportunidade muito especial de entregar leveza em tempos tão delicados", celebra Fernanda.



A cada programa, duas equipes se enfrentam em brincadeiras que marcaram a infância de muita gente. A competição é dividida em três fases: "Pique-pega", "Mega Ball" e "Tudo ou Nada". Os movimentos são acompanhados pelo olhar técnico de juízes profissionais, que orientam os times e fiscalizam as regras do jogo. Ao final, a equipe que acumular mais pontos será a grande vencedora da semana.



E como acontece no mundo dos esportes, as partidas serão narradas e comentadas. Everaldo Marques foi escalado para ser o narrador da competição, que terá ainda a jogadora Hortência e o humorista Marco Luque comentando os melhores momentos e lances das partidas.



'Zig Zag Arena' é um formato inédito, criado pelo gênero de reality show dos Estúdios Globo. A direção artística é de Raoni Carneiro, com direção de gênero de Boninho.