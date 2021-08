Mirela Janis e Yugnir Ângelo - Reprodução

Publicado 23/08/2021

Cinco dias depois que Mirela Janis anunciou o fim do noivado com Yugnir Ângelo, o empresário paraibano resolveu se pronunciar sobre o término do relacionamento. O ex-noivo da cantora Marília Mendonça revelou nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), que passou por um momento difícil e por isso resolveu se isolar, mas agora estava pronto para desabafar. "Eu nunca falei dos meus relacionamentos anteriores, mas eu senti a necessidade de falar, de contar um pouco o que a Mirela significa para mim. A Mirela é o meu verdadeiro amor, o amor puro e de verdade. Ela é uma menina iluminada, muito inteligente e eu sempre falei isso para ela. Eu não soube dar o valor que ela merecia. Vim aqui pedir perdão pelas coisas que eu fiz e até mesmo pelas coisas que ela pensa que eu fiz", começou o empresário.

Yugnir deu a entender que não tem mais volta o relacionamento. "Eu sei que não tem mais volta. A gente não tem como voltar ao passado para consertar alguns erros. Eu precisava fazer esse desabafo, eu precisava abrir o meu coração e contar o tanto que eu amo a Mirela. Estou sofrendo e peço perdão para ela e para todos que torciam pelo casal. Mirela, você foi uma pessoa que somou muito na minha vida, me fez mudar, me fez outra pessoa. Mais uma vez, eu te peço perdão por todo mal que te fiz. Eu te amo muito e, independente de qualquer coisa, quero que você saiba que eu tenho muito amor por você", finalizou.