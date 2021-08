Zé Neto, da dupla com Cristiano, causa na web - Reprodução/Instagram

Zé Neto, da dupla com Cristiano, causa na webReprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 16:25

Pelo visto, Zé Neto, que faz dupla com o sertanejo Cristiano, gostou da repercussão e do engajamento 'daquela' foto de sunga na praia, que acabou chamando atenção dos fãs e, posteriormente, sendo derrubada pelo Instagram por 'conteúdo impróprio'. Nesta segunda (23), ele repetiu o feito.

Nos registros feitos em Tulum, nos quais aparece junto à família, ao parceiro de palco e a outros amigos no cenote Tak Be Ha, há um, em específico, que deixa novamente as partes íntimas em evidência.

Publicidade

"Por acaso, pode entrar armado na caverna?", "garanto que não fui só eu que dei zoom para ver mais de perto" e "Zé metro está de volta" foram alguns dos recados deixados no campo de comentário da publicação. Até o momento, o artista não se pronunciou como da vez anterior.