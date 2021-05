Lexa Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 15:53

Rio - Lexa está em Tulum, no México, e além de dividir o cenário paradisíaco com seus seguidores, a cantora fez questão de mostrar que está com o corpão em dia. Em uma foto posada dentro de uma gruta, Lexa surgiu de maiô fio dental e colocou o bumbum pra jogo.

fotogaleria

Publicidade

Nos comentários, não faltaram elogios para cantora e muitos se divertiram ao falar da boa forma. "Socorro, amiga! Que Tulum é esse?! Pra isso que faço agachamento na academia!", brincou um amigo.