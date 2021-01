Yasmin e Gabriel Medina reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 15:40 | Atualizado 10/01/2021 15:43

Rio - Yasmin Brunet e Gabriel Medina fizeram a temperatura subir, neste domingo, ao publicarem uma foto sexy no Instagram. Os dois, que estão de férias em Tulum, no México, ainda trocaram declarações de amor.

Na imagem, feita por Lucas Pinhel, a modelo aparece no colo do surfista e os dois se beijam. Medina, inclusive, dá uma 'conferida' no bumbum da amada.

Nas redes sociais, Yasmim publicou a foto com a legenda "my love" (meu amor). Já o surfista escreveu: "you're the one" ("você é a pessoa certa").

