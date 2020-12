Aline Riscado Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 21:34 | Atualizado 10/12/2020 21:38

De férias em Tulum, no México , Aline Riscado tem feito a temperatura subir ao publicar fotos da viagem. Nesta quinta-feira não foi diferente. A atriz publicou imagens usando um conjunto preto e mostrando a barriga chapada.

Em uma das imagens, Aline emanou energias positivas. "Que o nosso poder de materialização e concretização esteja sempre em nossas mãos! Que nos abramos cada vez mais pro entendimento do fluxo energético do Universo, permitindo receber as transformações que nos elevarão às mais altas frequências do nosso espírito! Desejo à vcs LUZ, amor e sabedoria pra mais um dia de seu processo evolutivo nessa existência!", escreveu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ALINE RISCADO (@alineriscado)

Já em outra, a atriz fez alusão ao bordão no qual ficou conhecida. "Vem, Verão", escreveu.

