Publicado 09/12/2020 08:04

Rio - Aline Riscado, de 33 anos, está curtindo seus últimos dias em Tulum, no México. A ex-dançarina do "Domingão do Faustão" postou no Instagram, na noite desta terça-feira, algumas fotos em que mostra suas curvas e tatuagens de biquíni.

"Que sejamos luz na escuridão, sabedoria na ignorância, compreensão no inaceitável, amor na guerra, harmonia nos conflitos. Que ouçamos sempre a voz que vem do nosso coração, façamos sempre escolhas conscientes e acreditemos nos planos divinos, mesmo que eles frustrem nosso ego ou abale nossas expectativas! Sigam firme, fortes, UNIDOS!", filosofou.