Cleo e Leandro D'LuccaReprodução

Publicado 24/08/2021 15:11 | Atualizado 24/08/2021 15:16

Os fãs de Cléo piraram nesta segunda-feira (23), após Leandro D’Lucca, marido da cantora, chamar Glória Pires de 'vovó'. Apesar de atriz não ter comentando nada sobre uma possível gravidez de sua filha mais velha, a mensagem foi suficiente para fazer todo mundo acreditar que família do casal estava aumentando. No entanto, a irmã de Fiuk já desmentiu tudo. "Gente, eu amo a Internet! Bbys, eu não estou grávida, tá! O Le chama minha mommy de vovó, pq fizemos um filme chamado "Vovó Ninja" kkkkkk ai, eu amo vcs!", escreveu Cleo.

Vale lembrar que no último sábado (21), Cleo e Leandro casaram em um cerimônia realizada na casa de Glória Pires com jantar, bolo e docinhos. A festa aconteceu praticamente um mês e meio depois do casamento no civil, em Minas Gerais.

