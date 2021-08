Thales Bretas - Reprodução/Instagram

Thales BretasReprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 13:30 | Atualizado 24/08/2021 13:47

Nesta terça (24), Thales Bretas gravou a atração comemorativa de vinte anos anos do 'Superbonita', do canal GNT. Por lá, o dermatologista, que era casado com o humorista Paulo Gustavo, falou um pouco sobre as transformações no envelhecimento da mulher e como temos lidado com isso no decorrer desses anos.

Após o término, deu spoiler no Instagram. "Que honra participar da comemoração de vinte anos do programa. Obrigado pelo convite! O especial estreia em setembro, mas ainda não tenho a data de exibição da minha parte. Espero que gostem!", escreveu na legenda.