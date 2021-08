Eliana e Mariane - Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 14:18

"Prefiro acreditar nisso, que deu um apagão. Eu, em qualquer teste que faça, considero aquilo tão significativo para mim, que não esqueço." Essa foi a forma como Mariane, queridinha das crianças tanto quanto Xuxa Meneghel, Mara Maravilha e Angélica nos anos 80, encontrou para falar sobre uma situação envolvendo Eliana.

Durante a participação em uma live, a apresentadora lembrou as vezes em que recebeu a 'rival' como integrante dos grupos A Patotinha e Banana Split em sua atração e recordou o piloto que a intérprete de 'Os dedinhos' gravou no cenário do seu programa, antes de estrear o 'Festolândia', em 1991. Até porque, segundo relatou, lá havia um coração com o seu nome escrito.

"Hoje perguntam se Eliana se lembra de Mariane, mas ela nega. 'Não, não lembro. Quem?'", continuou a artista, afirmando "estar tudo bem" e reconhecendo que "as pessoas têm falhas de memória".