Publicado 24/08/2021 15:34 | Atualizado 24/08/2021 16:07

O cantor Latino foi alvo de muitas críticas depois que um trecho de uma entrevista recente caiu nas redes sociais, nesta terça-feira (24). O intérprete de 'Festa no Apê', 'Me Leva', 'Renata Ingrata', entre outros sucessos, classificou um autista como uma pessoa 'que se fecha no mundo e não quer ouvir ninguém' durante uma entrevista. Na conversa com Rogério Vilela no program 'Cortes da Inteligência Ltda', Latino disse que o artista tem quatro fases e uma delas, ele chamou de 'fase autista'.

"O artista tem quatro fases e eu falo isso para todo mundo. A primeira fase é a humildade, onde o cara fala com todo mundo e o mais simpático do mundo. Vem a segunda fase que é a euforia. O artista entra em euforia e quer estar em todos os lugares, ele é o cara, quer chamar a atenção, quer ter o melhor carro e todo mundo quer bajular esse cara. Depois disso, ele entra na fase do autismo. O autismo é o que muitos políticos têm que não quer ouvir ninguém. Ele se fecha no mundo dele e não quer ouvir ninguém, não ouve empresário, não ouve gravadora e ele está autista. A quarta fase é a fase mais triste do artista que é quando ele cai na real".

Muitas pais e alguns membros de organizações sobre o autismo criticaram o cantor. "Todos os dias nos deparamos com falas como essas, de artistas, de políticos, de gente que se apropria do termo "autismo/autista" para fazer me***.É uma luta incansável contra o capacitismo e o preconceito. Mas não vamos desistir!!!", disse um dos responsáveis pelo perfil 'O autismo nas pontas do pé'.

Latino mandou uma nota à coluna se desculpando. “O cantor Latino pede desculpas a todos que possam ter se sentido ofendidos com a fala, que ressaltamos não ter sido intencional!“Respeito todos os tipos de pessoas, crenças, povos, etc. Não tenho nenhum tipo de preconceito!!! E deixo aqui o meu pedido de desculpas por uma fala “ignorante” (no sentido informação) de minha parte! Afirmando e destacando que não tive a intenção de ofender ou menosprezar ninguém!”

