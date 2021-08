Regiane Alves - Reprodução

Publicado 24/08/2021 21:29 | Atualizado 24/08/2021 21:39

'Uma Ilha Fora do Mapa' é nome do livro da atriz Regiane Alves que acaba de ser lançado no mercado pelo selo DISRUPTalks. A publicação marca a sua estreia como escritora e ela conta que se baseou nos seus dois herdeiros, João Gabriel e Antônio, para dar vida aos personagens principais de uma narrativa sobre a degradação dos mares devido à sujeira plástica. "Infelizmente, apesar de não estarem no mapa, as tenebrosas ilhas de material plástico são uma realidade em todos os continentes, e nós precisamos reduzir o uso com urgência. Esse livro é um legado para o João e o Antônio. São eles que me inspiram a cuidar do nosso planeta para que tenham um futuro feliz e livre da poluição", contou Regiane.