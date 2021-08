Patrícia Santana - Reprodução

Patrícia SantanaReprodução

Publicado 24/08/2021 19:51 | Atualizado 25/08/2021 10:55

Patrícia Santana é influenciadora e mantém um perfil no Instagram sobre dicas de lugares e viagens para pets, chamado 'euvoceeospets'. Nesta terça-feira (24), ela fez um desabafo contando sobre uma situação desagradável, que teve com a produção do programa 'Mais Você', comandado por Ana Maria Braga.

fotogaleria

Publicidade

"Falando na palavra reconhecimento, eu quero abrir meu coração com vocês por conta de uma situação super chata, que eu demorei a digerir isso e como aconteceu uma parte ontem, eu quero contar. Quando nós fomos para São Paulo, nós fizemos aquele conteúdo de pesquisa de lugares pets friendly. Fizemos posts e vídeos e esse material acabou sendo enviado para alguns contatos de assessoria de imprensa e aí a produção da Ana Maria Braga, do 'Mais Você', nos procurou parabenizando e pedindo que nós refizéssemos o roteiro com eles para mostrar tudo. Claro que nós aceitamos, agendamos tudo, remarcamos tudo e eu até comprei roupa. Um dia antes, eles cancelaram e falaram que teriam que fazer uma festa junina ao vivo e não daria. Beleza. Até ai tudo bem", começou Patrícia.

A influenciadora revelou que já tinha trabalhado com produção e por isso não ficou chateada, mas ela acabou descobrindo uma outra situação . "Estava eu trabalhando e aí o pessoal do hotel lá em São Paulo me ligou dizendo que a produção da Ana Maria Braga estava lá. No mesmo dia, o pessoal do shopping me ligou dizendo que eles foram gravar e deletaram a gente do rolê. Trabalhei sete anos em produção de TV e sei que pauta cai em cima da hora. Mas, gente, usar as nossas dicas e os nossos contatos e nem dar uma satisfação porque não vai gravar com a gente ou então dá os créditos. Me senti usada, passada para trás, uma facada nas costas. É tão importante ter o nosso trabalho reconhecido. Fiquei muita chateada", assumiu Patrícia Santana.