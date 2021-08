Tiago Leifert e Mariana Ximenes - Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2021 08:51

Mariana Ximenes se tornou um dos assuntos mais falados pelos brasileiros no Twitter na noite desta terça-feira (25) após participar do júri do reality 'The Masked Singer Brasil', de Ivete Sangalo. Um dos motivos? A semelhança da atriz, no ar em 'Nos Tempos do Imperador', com o apresentador Tiago Leifert.

Os internautas não perdoaram e soltaram pérolas, como "a melhor fantasia é a do Tiago Leifert, de Mariana Ximenes", disse um. "Eu achava que dava chute aleatório até a Ximenes ir como jurada", destacou outro. Já uma terceira, jornalista, fez questão de destacar o lado 'gente como a gente' da estrela global.

"Uma das melhores artistas que já entrevistei. No dia do nosso papo, o meu celular descarregou. Mariana parou tudo, pegou um carregador emprestado e ainda me ajudou a achar uma tomada. Nunca me esqueço disso. Ela é incrível", destacou.