Vídeo Show - Reprodução

Publicado 25/08/2021 05:00

Desde que surgiram os boatos da volta do 'Vídeo Show' na programação da Globo, começou um corre-corre nos bastidores de atores e apresentadores em busca de uma vaga no comando da atração, que será diário e também apresentado no Multishow. Todo mundo querendo se encaixar em uma produção para conseguir manter um contrato temporário mais longo com a casa. Dizem as más línguas que até artistas do primeiro escalão da emissora estão se colocando à disposição.