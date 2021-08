Rick Tavares e Bruna Marquezine - Reprodução

Publicado 25/08/2021 05:00 | Atualizado 25/08/2021 13:14

Diferentemente do que anda circulando por aí, Ricky Tavares, o Harã, da novela 'Gênesis', da RecordTV, não está namorando a atriz Bruna Marquezine, solteira desde o fim de seu relacionamento com Enzo Celulari, em junho deste ano. Em rápido contato com a coluna, a assessoria do rapaz, que costuma ser bem discreto quando o assunto é a sua vida pessoal, desmentiu a informação e explicou que a proximidade entre os dois é única e exclusivamente no set de filmagem, já que estão trabalhando juntos na série 'Maldivas', da Netflix. Outro fator que aumentou a especulação foi o fato de Ricky não estar mais com a cantora e compositora Juliana Gorito, do 'The Voice Brasil'. Já sobre isso, nem um pio. Nem unzinho sequer. "Vamos ligar para ele e retornaremos daqui a pouco", disseram.