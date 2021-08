Orochi - Reprodução/Instagram

Fenômeno do rap nacional, o cantor Orochi usou as redes sociais para dar sua versão sobre a polêmica em torno da música 'Assault Angra', lançada no final do ano passado pela produtora Mainstreet e que já acumula quase 15 milhões de visualizações no YouTube. Em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, não se fala em outra coisa.

Nesta terça-feira (24), o vereador Charles Neves, eleito pelo partido Patriota, apresentou um requerimento solicitando à Procuradoria do Município "informações sobre quais providências judiciais estão sendo tomadas para impedir a divulgação de vídeos e músicas que contenham em suas imagens e letras apologia ao uso de drogas, bebidas e prostituição, usando o nome de Angra".

Ainda, para Orochi, "é o que acontece em vários eventos e festas de playboys. Se a gente já viveu a parada, por que não relatar, por que esconder, né? Nós sempre fomos a verdade, então, não vai ser agora no sucesso, não vai ser agora que nós vamos deixar de falar a verdade, não vou me esconder, porque a arte é isso. Arte é a verdade, é agressiva, ela veio mesmo para incomodar. Então, se incomodou, é porque é isso, essa é arte. Às vezes, o vagabundo está aí 'fanfarrolando' querendo derrubar a nossa música, mas também está fazendo a mesma coisa que a gente falou nela. Não estou julgando ninguém".