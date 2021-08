Sávia David - Divulgação

Publicado 25/08/2021 02:00

Musa da Beija-Flor, Sávia David vibrou com a escolha do tema da escola para desfilar na Sapucaí no Carnaval 2022 e ela resolveu exaltar a sabedoria e empoderamento do povo preto em um ensaio fotográfico. “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”, é o nome do enredo de autoria coletiva, escrito pelas mãos, vozes e memórias de cada componente da comunidade de Nilópolis. Digital influencer, bacharel em Direito e Educação Física, fisiculturista, esposa e mãe de dois filhos, Sávia assume ter se identificado com enredo e já pensa em uma fantasia belíssima para o desfile.