Malga di Paula - Reprodução

Malga di PaulaReprodução

Publicado 24/08/2021 20:33 | Atualizado 24/08/2021 20:56

No próximo dia 27, Malga Di Paula completaria dois meses internada por conta da Covid-19, mas a empresária recebeu alta e deixou o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A sobrinha de Malga, a fotógrafa Mô Bertuzzi, conversou com a coluna e revelou que a tia está agora na casa dos avós. "Ela está bem. Estou em São Paulo, ainda trabalhando e mais tarde vou saber detalhes. Graças a Deus, ela recebeu alta", disse.



Malga, que foi casada com Chico Anysio, morto em 2012, durante 15 anos, chegou a ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva e respirando com ajuda de aparelhos. Ela teve uma piora durante o período internada no hospital, e seus rins ficaram um tempo sem funcionar. "Estou bem, me recuperando. Depois de quase dois meses lutando, sinto que nasci de novo. Sobrevivi à Covid-19",disse recentemente nas redes sociais.