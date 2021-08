Sala de 'A Fazenda' - Reprodução

Sala de 'A Fazenda'Reprodução

Publicado 25/08/2021 18:12 | Atualizado 25/08/2021 18:13

Diretor do núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, deu um spoiler da mansão de 'A Fazenda 13'. Ele divulgou nesta quarta-feira (25) uma foto da sala da sede da atração com estreia prevista para 14 de setembro. “Está quase pronta. E quem conhece 'A Fazenda' sabe tudo que pode acontecer nesse sofá. Quem lembra dos momentos mais ‘fogo no feno’ que rolaram aqui?”, brincou Carelli no Twitter.