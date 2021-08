Luma de Oliveira - Reprodução

Publicado 25/08/2021 21:17

Luma de Oliveira surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira (25) ao compartilhar uma série de cliques que fez na praia em mais um dia de calor no Rio de Janeiro, em pleno inverno. A empresária e musa posou nas areias da Praia de São Conrado, Zona Sul e postou uma legenda tipo declaração de amor à cidade. "Um caso de amor com o Rio! Uma tarde de inverno, um respiro necessário e no mais, não sei explicar, só sei sentir… apesar de saber que as coisas mais simples da vida talvez sejam as mais arrebatadoras", escreveu Luma, de 56 anos. Uma dos nomes mais marcantes do Carnaval carioca na década de 90 recebeu vários elogios dos internautas pela boa forma física: "Gata como sempre", comentou um fã. "O tempo continua maravilhoso pra você", admitiu o segundo seguidor.