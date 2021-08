Marquês - Divulgação

Publicado 26/08/2021 02:00

Um dos cem nomes da bancada do 'Canta Comigo', exibido no 'Hora do Faro', da RecordTV, Marquês disponibilizou em todas as plataformas digitais o single 'Meu Bom Dia', que, como fez questão de destacar, "retrata o amor, o respeito, estimula o carinho entre os seres humanos independente de raça, cor, religião ou opção sexual, e traz luz para os nossos corações".

Outro motivo de alegria para o artista é o videoclipe, disponível no YouTube, que ilustra a história de duas borboletas que se apaixonam e protagonizam cenas românticas em meio a um cenário mágico e lúdico. "Se você gosta de alguém, que essa pessoa seja o seu 'bom dia' e que você se transforme no 'bom dia' para essa pessoa também", desejou ele.