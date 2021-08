Kelly Key - Divulgação

Kelly KeyDivulgação

Publicado 25/08/2021 22:20 | Atualizado 25/08/2021 22:24

Kelly Key usou as redes sociais para contar que presenciou uma tentativa de assalto dentro de um shopping localizado na Barra da Tijuca na noite desta quarta-feira (25). A cantora contou que estava em uma loja de aparelhos eletrônicos quando um rapaz armado invadiu o estabelecimento e colocou a arma na cabeça do segurança. Kelly Key disse que houve um princípio de pânico entre os clientes e ela saiu correndo até o carro no estacionamento. "Nem acreditei no que vi. Todo mundo saiu correndo e nós corremos até o carro no estacionamento. Nunca tinha presenciado isso na minha vida e eu estou em choque, apavorada em pânico, mas está todo bem com a nossa família. Se vocês estiveram no Barra Shopping, saiam daí", disse a cantora.

A assessoria do Barra Shoppinhg enviou uma nota: "A administração do shopping confirma tentativa frustrada de assalto em uma de suas lojas e segue à disposição das autoridades para colaborar com a investigação".

Publicidade