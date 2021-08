Thaís Pinheiro e Sidcley Ferreira - Reprodução

Publicado 27/08/2021 05:00

Parece que Gabriel Medina não é o único a enfrentar um enrosco familiar por causa de um novo amor. Andam dizendo por aí que a relação do lateral-esquerdo Sidcley Ferreira, que atualmente defende o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, também não é mais a mesma desde que começou a namorar Thaís Pinheiro, ex do jogador da base do Timão, Marcio Ferrari. Só que agora a coisa começou a tomar contornos públicos.



Lucia Mara Ferreira, mãe de Sidcley, tem publicado mensagens enigmáticas nos stories do Instagram. Uma delas diz: "Mãe vem antes de namorada, de esposa ou de qualquer outra pessoa, então, antes de cuidar dos outros, cuide primeiro daquela que te gerou e deu a vida, porque quando te virarem as costas, ela vai ser a única com quem você poderá contar. Então, valorize enquanto tem!".



Em meio ao bafafá, o atleta tem declarado a sua paixão nas redes sociais: "Sou o homem mais feliz do mundo" e "você é o maior presente que Deus poderia me dar". A modelo, é claro, tem retribuído à altura: "Só eu sei a sorte que tenho por estar ao seu lado".



Procurada, Thaís falou sobre o comportamento da sogra. "Eu creio que seja mais uma reflexão mesmo. Está tudo bem, sem nenhum estresse ou mal entendido", manifestou-se, garantindo que eles se falam todos os dias. "Se quiser posso mandar os prints. Ela é super mãezona e os dois estão sempre em contato", reiterou.