Elise Ramalho e Whindersson Nunes - Reprodução/Montagem

Elise Ramalho e Whindersson Nunes Reprodução/Montagem

Publicado 27/08/2021 05:00

Ela tem 22 anos, nasceu em Nova Olinda, no Maranhão, mas faz apenas um mês que se mudou para Aripuanã, no Mato Grosso. Enquanto não se enturma na nova cidade, Elise Ramalho segue fazendo o que mais gosta: 'trocar mensagens carinhosas' com Whindersson Nunes, recém-separado da estudante de engenharia civil Maria Lina Deggan.



À coluna, a jovem falou que admira o artista desde 2013, quando ele foi fazer um show no Maranhão. "Foi maravilhoso poder vê-lo de perto, o momento mais mágico da minha vida. Só que, há uns dois anos, despertou algo mais forte, então, eu o procurei, e nós começamos a conversar. Nunca contei que o que sentia era mais que amizade".



Mas, assim que Whindersson assumiu o relacionamento com Maria Lina, o contato, segundo Elise, deu uma esfriada e só voltou a aquecer quando veio o anúncio da separação: "Pelo que vejo, pode ser que aconteça algo desta vez, e não quero estragar. Ele tem sido sincero, meigo, nos falamos direto pelo WhatsApp. Sempre engraçado, me manda bom dia e pergunta como estou e se tenho tempo para falar com ele. Agora está mais íntimo e não mais como era antes".



Ao ouvir 'mais íntimo como?', detalhou: "A gente se entende, se admira, e eu gosto dele como pessoa. Temos um carinho tão grande um com o outro, sabe? É algo inexplicável. E ele me enxerga como alguém com quem possa se abrir, confiável. Até brincamos anteontem. Eu o pedi em casamento, e aceitou. Mas foi só uma brincadeirinha".



Elise ainda deu mais detalhes: "Percebo que está acontecendo algo de sua parte e quero isso para mim. Sempre diz que não deseja abandonar minha amizade, algo que ele nunca tinha falado. Tem gente deduzindo que só quero fama ou dar o golpe. Já estou mais esperta e não vou deixar ninguém acabar com o meu momento".



Apesar desses relatos, tivemos acesso à troca de mensagem entre os dois e procuramos o Whindersson, na tentativa de saber a sua opinião. No entanto, até o fechamento deste texto, o rapaz não havia se pronunciado.