Luan Santana - Divulgação

Publicado 27/08/2021 08:05 | Atualizado 27/08/2021 09:37

Na noite de ontem (26), Luan Santana lançou em todas as plataformas digitais o single 'Assim Nasce um Bêbado'. Já o clipe, produzido por Lucas Santos, estará disponível no canal do cantor no YouTube, a partir do meio-dia desta sexta-feira (27).

Ao falar sobre a canção, disse que é "a história de alguém que estava pronto para uma vida de casado, sossegada, sólida e, de repente, leva uma rasteira das bravas. Mas vale a ressalva, essa é para quem toma uma com moderação e deixa os exageros pro coração".

Por falar no vídeo, ele foi gravado na chácara de Luan, localizada no interior de São Paulo, e reflete bem o modo como o astro desfruta de seu lazer: cercado de amigos, entre prosa, música e bom humor, de preferência, na paz e no sossego que passam longe dos cenários urbanos e o reconectam à terra e aos valores do universo sertanejo. É assim lá e mais ainda em suas pescarias no seu Pantanal.