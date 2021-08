Luthuly e Lumena - Murilo Capelo/Divulgação

Luthuly, um dos maiores representantes da black music atual, aposta em um R&B contemporâneo para dar o tom ao seu novo single autoral, 'Paralelo'. A canção, que sai pelo selo Slap, da Som Livre, vem acompanhada de um videoclipe inspirado na série 'Um Maluco no Pedaço', ganhando uma pegada bastante pop.

O audiovisual, que tem ares cinematográficos com ambientação nos anos 90 e investe em cores neon e figurinos que remetem à época, traz — além de Luthuly, que aparece caracterizado como o protagonista Will — a participação especial de Lumena, do 'Big Brother Brasil 21', em sua estreia na atuação, na pele da patricinha Hilary Banks.

Ao contar sobre a contribuição que dará com sua presença, Lumena destacou que sempre o admirou. "Nesse processo aqui fora, algumas das coisas que mais fizeram falta no programa foram a música e os artistas que eu curto. E aí comecei a compartilhar certos gostos musicais. Estava no hotel, botei Luthuly para ouvir, dancei, e aí a gente começou a se falar pelas redes sociais. Ele foi um fofo e me convidou para participar do projeto. Uma honra", garantiu.