Thaís de CamposDivulgação

Publicado 26/08/2021 05:00

A atriz e diretora de TV Thaís de Campos acaba de chegar ao Brasil para rever alguns amigos especiais e dar início ao seu projeto 'Diário do Ator', em seu Canal do YouTube. Ela está com novo visual. "Em Portugal, optei em manter uma cor única e usei o castanho avermelhado. Mas a minha chegada ao Brasil marca uma nova fase com o lançamento de todos os projetos que foram construídos na pandemia. Me sinto como se tivesse renascendo! Um sonho que está se tornando realidade e dando a cara ao mundo. Projetos que foram criados como pílulas, agora tomaram forma e serão lançados nas mídias. Que felicidade! Uma morena iluminada muito realizada!, contou Thaís.