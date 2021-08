Tamires Silva e Tiee - Arquivo pessoal

Publicado 26/08/2021 05:00

Tiee acaba de lançar o clipe da música '190'. Mas ela bem que podia se chamar 'Esqueceram de mim'. É que no vídeo, o cantor posa com a mulher, Bárbara, e seus dois filhos. A coluna e o público que não é bobo, sentiram falta do pequeno Heitor, de 2 anos e 10 meses, fruto de sua relação com Tamires Silva. Esta colunista conversou com a mãe do caçula do cantor. Veja a seguir:



Tiee acabou de lançar um clipe com a família. Por que o Heitor não participou?

Porque ele não chamou. É como se Heitor nem fosse filho dele. A realidade é essa.



Como você se sentiu?

Eu nem tinha visto. Mas recebo inúmeros ataques de fakes no Instagram. Eles me mandaram o clipe chamando Heitor de bastardo e dizendo que ele nunca iria ter o mesmo privilégio que os irmãos. Fiquei muito mal. Mas quero deixar bem claro que fiquei mal pelo meu filho que é um bebê e estava recebendo ataques por culpa de um pai que afetivamente o abandonou.



Heitor já viu o clipe?

Já sim! O Heitor gosta muito de pagode. Ele é fascinado por música. Já postei inúmeros vídeos dele no meu Instagram mostrando como ele fica quando ouve pagode. Parece hipnotizado.



Ele reconhece o pai e os irmãos no clipe?

Os irmãos ele não conhece. O pai, sim, até porque ele teve contato com o pai até fazer 1 ano de idade.



Quanto tempo você e o Tiee ficaram juntos?

Cinco anos.



Não foi um breve relacionamento então?

De jeito nenhum! Ele frequentava a casa do meu pai. Eu morava com o meu pai. Quando eu engravidei, a gente estava junto há dois anos. Quando o Heitor fez um mês eu vim morar em Niterói. Eu sabia da Bárbara como mãe dos filhos do Tiee, mas não como mulher dele. Não existia amante. Então todas eram amantes! Até a própria Bárbara. A exposição dele com a Bárbara começou em novembro de 2019, depois Heitor fez um ano e todas nós descobrimos sobre os outros relacionamentos dele.