Xande de Pilares e Anderson LeonardoReprodução/Montagem

Publicado 26/08/2021 04:30

O próximo convidado de Xande de Pilares, no Xamarote, será o cantor e compositor Anderson Leonardo do Grupo Molejo. A entrevista vai ao ar dia 27 de agosto, às 19h, pelo canal do sambista no YouTube. Além de muita música, o bate-papo traz histórias engraçadas dos amigos que se conhecem há anos, desde quando ainda eram adolescentes e conversavam na porta do supermercado onde Xande trabalhava em Pilares, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.