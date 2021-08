Keyla Santos e Wallas Arrais - fotos reprodução

Keyla Santos e Wallas Arraisfotos reprodução

Publicado 26/08/2021 05:00

Quatro meses sem receber a pensão alimentícia de R$ 800 e com as mensalidades da escola do filho atrasadas, Keyla Silva decidiu abrir o jogo sobre o forrozeiro Wallas Arrais, pai do seu primogênito, de 10 anos. Apesar de ser casada com outra pessoa há 4 anos e ter um pequeno comércio em Caxias, no Maranhão, ela decidiu revelar a situação difícil que atravessa por considerar um descaso do cantor com Wallas Kalei.



"Na verdade, ele nunca ligou para o filho. Mas há quatro meses, ele sumiu. Não paga a pensão, não paga a escola nem responde as mensagens do garoto. Um pouco antes dele desaparecer, disse que a situação estava bem complicada porque não fazia shows e por isso não estaria recebendo do escritório. Mas, nas redes sociais não parece que ele está tão mal financeiramente", pondera Keyla.

Publicidade

Ela e Wallas Arais tiveram um breve romance que começou no final de 2009. Em abril do ano seguinte, a empresária ficou grávida. O menino veio ao mundo em janeiro de 2011, mas só foi reconhecido em 2018. "Eu lutei anos e anos. Wallas não quis registrar o filho quando nasceu e depois dava desculpas, como falta de tempo, para não reconhecer o garoto. Eu tive que entrar com vários processos de reconhecimento de paternidade. Só em novembro de 2018 que Wallas Kalei foi reconhecido e, na época, a Justiça estabeleceu uma pensão de R$ 800, que até hoje não teve um reajuste. Entro com liminares para conseguir um aumento e nada. Não sei mais o que fazer", desabafa.



Keyla, mãe de uma menina recém-nascida, fruto do seu relacionamento atual, diz que o forrozeiro sempre escondeu que teve um filho aos 18 anos e a revelação aconteceu durante o namoro dele com a influenciadora Mileide Mihaile. "Eu fiz um desabafo e aí viralizou. As pessoas me atacaram muito na época. Diziam que eu queria aparecer às custas dos dois. Eu só contei porque criar uma criança sozinha é difícil e também porque eu estava cansada de me rastejar pedindo que ele assumisse a responsabilidade de um pai".



Publicidade

A coluna procurou a equipe de Wallas Arrais que informou que o cantor estava incomunicável, nesta quarta-feira (25), por estar viajando de carro para Fortaleza. Mas, ao saber da reportagem, o cantor entrou em contato com Keyla.