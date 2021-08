Karol Conká e Mano Brown - Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2021 14:00 | Atualizado 26/08/2021 14:51

Mano Brown chegou de uma vez por todas na podosfera! Sua estreia acontece com o lançamento do podcast 'Mano a Mano' nesta quinta (26). "A ideia é apresentar conteúdos úteis que nem sempre chegam nas pessoas. É entretenimento, mas também vamos levar informação", resumiu Brown. Com episódios inéditos toda semana, o programa traz o cantor e compositor em um encontro 'mano a mano' com personalidades de cenários do esporte à política, da música à religião.

Karol Conká, Drauzio Varella, pastor Henrique Vieira, Vanderlei Luxemburgo e Fernando Holiday são alguns dos nomes confirmados. "O Mano a Mano é uma continuidade do que acontece no meu dia a dia. Eu não sou cercado apenas por pessoas que pensam como eu, então a gente conversa e debate. No podcast, não quero criar confronto de ideias, mas abrir uma possibilidade de diálogo", comentou o rapper, que, quando anunciou o projeto, definiu os convidados como "diferentes, controversos, amados e odiados".