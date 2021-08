Whindersson Nunes sensualiza em Tulum, no México - Reprodução Internet

Whindersson Nunes sensualiza em Tulum, no MéxicoReprodução Internet

Publicado 27/08/2021 15:28

Whindersson Nunes recorreu à rede social na tarde desta sexta-feira (27) para dar a sua versão sobre a informação publicada pela coluna de que estaria trocando 'mensagens carinhosas' com uma jovem de 22 anos chamada Elise Ramalho, após o término de seu noivado com a digital influencer Maria Lina Deggan.



"Um insta de 11 milhões de seguidores postou uma notícia falsa sobre eu estar conversando com uma menina que nunca vi, não conheço, tampouco sei onde mora. Isso é muito sério, minha vida pessoal tem sido há anos a coisa que mais me atrapalha, pessoas vão ser responsabilizadas. Conversamos, e eles postaram que era falso e vão ficar mais atentos. Nós estamos juntos contra fake news num lugar que virou a casa do caralh* por conta disso", começou dizendo o influenciador e youtuber.

Logo na sequência, declarou: "É terrível para mim correr atrás de todos os meus talentos para chegar até aqui e ser lembrado por notícias mentirosas. Me faz querer desistir, parece que estou andando em círculos. Perco muito por ser como sou e tentar manter o que sou e o que represento para um povo, perco praticamente tudo. Ninguém vê o pé da bailarina, nem liga. Se deleitam com o sentimento do momento, mas a disciplina e a dor são só dela".