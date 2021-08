Amanda Labrego e Maria Maya - Reprodução de internet

Amanda Labrego e Maria MayaReprodução de internet

Publicado 27/08/2021 15:31 | Atualizado 27/08/2021 15:35

Maria Maya usou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), para se declarar à nova namorada, a gerente comercial Amanda Labrego. O romance foi assumido na última semana, dois meses após o fim do relacionamento com a também atriz Laryssa Ayres. "Intimidade não é tempo, e, sim, conexão", escreveu Maria na legenda da foto no Instagram. Maria Maya e a atriz Laryssa Ayres estavam juntas há dois anos, mas decidiram seguir caminhos diferentes, dando um ponto final no relacionamento em junho. Na segunda-feira (23), esta humilde colunista revelou que a fila tinha andado para Maria Maya e que, Deus nos livrassem das fofocas, mas os boatos davam conta que o flerte rolava solto desde janeiro...