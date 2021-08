Laura Proença - Divulgação

Publicado 27/08/2021 21:18

A atriz Laura Proença, filha do pianista Miguel Proença, vem se desdobrando em muitas na sua conta do Instagram. É lá que ela, quinzenalmente, encarna grandes mulheres do showbusiness, como Carmen Miranda, Madonna e Elke Maravilha, entre outras. O projeto se chama 'Mulheres em Mim' e tem como objetivo valorizar as lutas e glórias desses exemplos femininos de rompimentos de tabus na nossa sociedade. “Precisamos falar cada vez mais sobre a capacidade de adaptação e a força da mulher", diz Laura.

Ela também vai ser a protagonista da clássica peça 'Eu Sei Que Vou Te Amar', de Arnaldo Jabor, que fez sucesso no passado em versões com Fernanda Torres e Julia Lemmertz. A exibição será pelo Sympla e Laura estará acompanhada de Carmo Dalla Vecchia no dia 31 de agosto.