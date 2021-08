Flavia Noronha - Reprodução

Flavia NoronhaReprodução

Publicado 28/08/2021 05:00

Flávia Noronha pediu demissão da RedeTV! no final de junho e enquanto estuda propostas para voltar à televisão, a ex-apresentadora do TV Fama disse sim para o convite de Raul Gil. Ela é uma das juradas fixas

do quadro Shadow Brasil de calouros do programa do apresentador no SBT, hoje. Os fãs agradecem.