Márcia Fellipe - Reprodução

Márcia FellipeReprodução

Publicado 28/08/2021 05:00

Márcia Fellipe está animada. Com música nova recém-lançada, ela já tem projetos para os próximos meses, desconversa sobre ‘A Fazenda’ e revela que está sentindo falta dos palcos. Casada desde 2010 com o baterista Rod Bala e mãe de trêss filhos Fellipe Matheus,David Lucas e Athos Levi, a forrozeira assume que aceitou participar do ‘Power Couple’ para poder levar a sua música para um alcance maior e não teve medo de sair como vilã da atração.

Você acaba de lançar uma nova música. Conta um pouco sobre essa canção?

A música chama ‘Eu Vou Te Amar’, e acredito que muita gente vai se identificar com a letra. Lá no meu Instagram já dei um pequeno spoiler do refrão e ela ainda vem com a participação do Rod, vocês vão gostar. Ele não cantará (risos) mas participará ...

Tem algum projeto em mente?

Muitos. Temos uma série de EPs para lançar e no final do ano, lançaremos o DVD em uma versão DeLuxe.



Você é uma cantora , uma forrozeira e que faz muitos shows durante o ano inteiro e muito mais ainda nos meses de junho e julho. Como é que você se virou com a sua equipe com quase dois anos parada?

Todos nós cantores tivemos que nos reinventar a se adaptar à uma nova realidade que ninguém nunca imaginou. Tínhamos uma agenda frenética, e parar não foi fácil, aliás, não está sendo fácil. Mas graças a Deus estamos todos bem e em breve se Deus quiser, estaremos retomando!

Por que aceitou participar do ‘Power Couple’?

Estamos em uma pandemia, praticamente parados sem shows, então, foi uma maneira bacana e diferencia do público conhecer a mim e Rod de uma forma mais pessoal e também de levar minha música um alcance maior.

Você não teve medo de dar tudo errado? Sair como uma vilã, por exemplo?

Não tive não, porque sabia que seria verdadeira e não há porque ficar com receios se você não tem nada a esconder. Sou muito verdadeira, e ali estava a Márcia Fellipe, mulher, mãe, cantora e acima de tudo ser humano.



Que balanço você faz da sua participação?

Foi uma experiência nova tanto para mim quanto para o Rod, e para resumir, nós gostamos e sabemos que foi positiva nossa participação.



E a sua relação aqui fora com os outros participantes?

Alguns casais se tornaram grandes amigos e temos um carinho enorme, como a Mirela Janis e o Yugnir, por exemplo.

A Deborah te chamou de ‘porca’ e disse que vai te processar. O que acha?

Ficou alguma dúvida do que eu acho? O Brasil assistiu e sabe bem o que penso da postura dela.



O seu nome está na lista de ‘A Fazenda’? O que tem de concreto?

Olha muita gente noticiou isso, mas continuo por aqui...



Toparia outro reality?

Depende do reality, ‘A Fazenda’ acho que poderia ser muito diferente, precisaria receber o convite e avaliar o momento. O ‘Power Couple’ foi em um momento muito tranquilo para nós, então, valeu a pena!

O que ainda te falta?

Sou agradecida por tudo que tenho e conquistei com meu trabalho. Mas ainda tem muito palco por esse mundão que falta um show da fenomenal (risos).

Quem é Márcia Fellipe?

Márcia Fellipe é uma mulher que ama sua família, adora pisar nos palcos e está sentindo uma falta enorme dele, mas creio em Deus que logo estaremos de volta!!!