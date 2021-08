Biel, Alfredo e Tays Reis - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2021 11:56 | Atualizado 28/08/2021 12:37



Tays Reis usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (27) para dar uma má notícia aos seus mais de dois milhões de seguidores: a morte do seu cachorro de estimação. Alfredo não resistiu aos ferimentos ao ser atacado por um rottweiler no condomínio em que a ex-vocalista da banda Vingadora mora com o cantor Biel.

"É com muita tristeza, um aperto no meu coração e muita dor que venho informar que meu filho, o Alfredo, hoje foi para o céu! Aconteceu uma fatalidade, ele escapou de nossa casa, foi na do vizinho, acabou sendo pego por um rottweiler e não resistiu!", começou dizendo a ex-participante de 'A Fazenda 12' .

Em seguida, ela relembrou o quanto o pet foi importante: "Que papai do céu cuide dele para sempre, pois já fazia parte da minha vida há um ano e com certeza viverá em meu coração para sempre. Quero agradecer todo amor e carinho dos meus fãs com o Alfredo. Estamos orando e pedindo forças a Deus".