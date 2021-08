Fábio Faria e Patrícia Abravanel - Reprodução de internet

Publicado 28/08/2021 08:30 | Atualizado 28/08/2021 08:32

Quem pode, pode! Essa colunista não tem nem ideia de como é a primeira classe da luxuosa companhia aérea Qatar, mas uma amiga da coluna deu de cara com a apresentadora Patricia Abravanel e o ministro das comunicações Fábio Faria ocupando as Qsuites 11E e 11F, que saiu na madrugada de sexta (27) para sábado (28) do aeroporto de Guarulhos com destino ao emirado árabe do Catar.

O casal está indo ao país a convite de um importante sheik que manda por lá. Para desfrutar de todas as regalias e serviços da primeira classe da companhia aérea, um passageiro tem que desembolsar R$ 25 mil reais por poltrona, mas no caso do casal tudo está sendo um "presente" do tal sheik, assim como hotel e vários mimos que terão durante sua estada.